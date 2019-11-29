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Посольство отреагировало на нападение с ножом в Гааге

Посольство России в Нидерландах выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при нападении мужчины с ножом в Гааге. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь дипмиссии Ирина Гридина.

По ее словам, посольство уточняет информацию о происшествии у правоохранительных органов. В том числе данные о том, что полиция разыскивает нападавшего — смуглого мужчину в возрасте 40-45 лет. По данным правоохранителей, он был одет в черное.

Голландская полиция заявляла, что в результате нападения пострадали несколько человек. Очевидец сообщил изданию AD, что ранения получили по меньшей мере трое. De Telegraaf пишет, что впоследствии полиция подтвердила эту информацию. Инцидент произошел в центре Гааги, на улице Гроте Маркстраат.

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В центре Гааги мужчина напал с ножом на прохожих

За несколько часов до нападения с ножом в Гааге, аналогичный инцидент произошел в Лондоне. В результате нападения в столице Великобритании погибли два человека, злоумышленника застрелили на месте, на нем был фальшивыйпояс смертника.

Теги: Посольство России, Нидерланды, Гаага, нападение
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В центре Гааги мужчина напал с ножом на прохожих
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В Гааге мужчина с ножом ранил трех человек
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