СК начал проверку после падения вертолета около Абрау-Дюрсо

СК начал проверку после падения вертолета около Абрау-Дюрсо

Следственный комитет начал проверку по факту крушения вертолета Robinson у поселка Абрау-Дюрсо на Кубани, сообщили РБК в Южном следственном управлении на транспорте СК.

На место аварии выехали следователи и криминалисты, которые осмотрят место происшествия, сказали в ведомстве.

Вертолет упал в Краснодарском крае утром 30 ноября. В результате крушения погиб пилот. В пресс-службе группы компаний «Абрау-Дюрсо» сообщили ТАСС, что погиб директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев.