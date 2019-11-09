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Свыше 5 тыс. билетов на поезда в Крым выкупили за первые сутки продаж

Более 5 тыс. билетов на поезда в Крым было продано за первые сутки с момента старта продаж, сообщается в пресс-релизе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Не менее 6% всех билетов покупатели приобрели для детей. Маршрут Москва — Симферополь стал самым популярным направлением, отметили в компании. Большая часть билетов приобреталась в железнодорожных кассах в Москве и области.

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Продажи стартовали с 8 утра 8 ноября. Первый поезд из Петербурга в Крым отправится 23 декабря, из Москвы — на следующий день. Путь займет 43 и 33 часа соответственно.
Как ранее РБК сообщили в «Гранд Сервис Экспресс», цена купейного билета из столицы в Симферополь составит 2966 руб., в вагоне СВ — 9552 руб. Плацкарт из Санкт-Петербурга в Севастополь обойдется в 3,5 тыс. руб., купе — в 3,9 тыс. руб. Оператор отметил, что размер стоимости проезда будет определяться динамически в зависимости от спроса и сезона.
 

Теги: Крым, Билет на поезд
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