На северо-востоке Москвы пассажирский поезд сбил человека

На северо-востоке Москвы пассажирский поезд, следовавший из Нижнего Новгорода, сбил человека, сообщили РБК в пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО.

Поезд сбил мужчину на железнодорожной станции Северянин Ярославского направления. В результате происшествия он получил травмы, пострадавшего доставили в городскую больницу. На место прибыли сотрудники транспортной полиции, которые начали проверку случившегося.

В начале ноября аэроэкспресс между Москвой и аэропортом Шереметьево сбил женщину. Пострадавшая скончалась на месте, из-за случившегося задержали несколько поездов.