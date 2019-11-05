Аэроэкспресс между Москвой и аэропортом Шереметьево насмерть сбил женщину, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как сказано в сообщении, инцидент произошел в 14:45 на Савеловском направлении. Электропоезд сообщением Москва — Шереметьево смертельно травмировал женщину. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все детали произошедшего.

Как сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в своем Twitter, из-за происшествия задерживаются несколько поездов.

«Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — добавили в ЦППК и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

В мае 2018 года аэроэкспресс, двигавшийся в Шереметьево, насмерть сбил ребенка в районе станции Дегунино. В транспортной полиции тогда сообщили, что ребенок перебегал железнодорожные пути по пешеходному настилу.