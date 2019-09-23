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В Краснодарском крае поезд сбил четырехлетнего мальчика

В Краснодарском крае поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика, который перебегал железнодорожные пути с дедушкой. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

Как пишет издание, инцидент произошел на железнодорожном перегоне Саратовская — Псекупс. Машинист поезда заметил перебегающих пути мужчину и мальчика, после чего подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось, ребенок погиб на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщает «Кубань 24», поезд следовал по маршруту Адлер — Краснодар.

В конце июля на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) два подростка попали под поезд. Инцидент произошел около 20:30 мск на станции Шатурторф в Подмосковье. По данным МВД, подростки перебегали пути перед приближающимся поездом, в результате чего погибли.

Теги: Краснодарский край, поезд, смерть ребенка
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