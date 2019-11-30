Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках

Из юмористической игры КВН вырезают шутки, сообщил артист Сергей Светлаков в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Так, по словам Светлакова, в один из выпусков не попала шутка про Юлия Гусмана: он поставил плохую оценку команде Светлакова, после чего тот спустился к нему, изображая героя шоу «Наша Russia», и назвал залу адрес отеля члена жюри, пожелав ему «хорошего уральского вечера».

Ведущий Иван Ургант в свою очередь спросил, стоит ли рассказывать вырезанную из одного эфира шутку в другом на том же канале. Он также удивился, почему команда Светлакова «Уральские пельмени» заняла в КВН не первое место, а второе, на что артист ответил, что это было «соломоново решение».

По словам Светлакова, большая часть шуток проходит в эфир, когда руководитель и ведущий КВН Александр Масляков приезжает на игру без своей супруги — режиссера Светланы Масляковой, занимающейся цензурой в юмористическом шоу. Если бы она посетила выступление в Екатеринбурге, то шутку про «оторванную ногу Маслякова» также бы вырезали, добавил артист.