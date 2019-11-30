При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.

Информация о пожаре поступила в службу в 8:02. На ул. Иркутская, д. 11, к. 2, загорелось двухэтажное деревянное неиспользуемое здание. Пожар произошел на втором этаже, также загорелась крыша. Возгорание распространилось на площадь 200 кв. м, в 8:44 его удалось локализовать, в 9:26 — ликвидировать. В результате пожара погиб один человек, сообщили в ведомстве.

В тушении участвовали 88 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

24 ноября на юго-востоке Москвы загорелась квартира в жилом доме. При тушении пожарные спасли пять человек, в результате происшествия никто не пострадал.