В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме

В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Назарьево, 12, поступило в службу в 2:55, у здания загорелась крыша. В 3:32 пожарные локализовали пожар, в 4:00 его удалось ликвидировать. В тушении участвовали 41 человек и 14 единиц техники, в частности 14 сотрудников и пять единиц техники от МЧС.

Спасатели эвакуировали из здания 32 человека, сообщили в ведомстве агентству «Москва». По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

25 ноября в Сургуте произошел пожар в деревянном доме на 28 квартир. В результате происшествия погиб один человек, семь пострадали, отравившись угарным газом. Площадь пожара составила 300 кв. м.