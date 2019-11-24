При тушении пожара в доме на юго-востоке Москвы спасли пять человек

При тушении пожара в доме на юго-востоке Москвы спасли пять человек

Пожарные спасли пять человек при тушении возгорания в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает столичное управление МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел утром 24 ноября по адресу улица Зарайская, дом 39. В 6:30 возгорание локализовали на площади 25 кв. м, а в 6:33 локализовали.

Из квартиры, в которой произошло возгорание, спасли одного человека, а из соседних — четырех. Как сообщает МЧС, пострадавших нет. Причины пожара ведомство не указывает.

21 ноября пожар произошел в пятикомнатной квартире в Марьино, площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожарные спасли трех человек. Как сообщал ТАСС, пострадали два человека, они отравились продуктами горения.