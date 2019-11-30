Эксперт предсказал Украине гибель из-за газа

Природный газ стал инструментом, который растлил Украину и может стать причиной его гибели, заявил телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский, передает телеканал News One.

По его словам, дела Украины наладятся, если президент страны Владимир Зеленский «добьется мира» и решения газовых проблем. «Если меня спросили, от чего погибнет Украина, так это от газа», — заявил Пальчевский.

Он отметил, что Киев слишком привязался к газовой трубе, которая разделяет общество на богатых и бедных и стала символом существования для страны. Именно газ «растлил» Украину, а также был ключевым оружием России, сказал Пальчевский.

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