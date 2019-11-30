Пугачева назвала «стыдную правду» об отношении к зрителям и сцене

Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по энергии, которую она раньше получала от поклонников. Артистка отметила, что испытывает от этого чувство стыда, при этом дорожит любовью почитателей своего творчества. Об этом певица рассказала в интервью Первому каналу.

«Мне стыдно признаться, но я уже не скучаю, потому что я при всей любви к зрителю и концертам своим, и песням новым, и композиторам, которые мне написали все эти замечательные песни, за это заплатила очень дорогой ценой. У меня никогда не было нормальной семьи — я вообще не понимала, что это такое. У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах», — рассказала Пугачева. Певица отметила, что вскоре обзавелась прекрасной семьей, и теперь у нее нет времени, чтобы скучать по сцене.

«Когда там скучать по этому? Нет, просто я положила это, как в сейф, в свое сердце», — сказала артистка.

Пугачева пояснила, что, в моменты, когда ее настигает чувство грусти, она «открывает этот сейф», вспоминает зрительскую энергию, после чего «закрывает его и живет дальше». По словам певицы, отдача и любовь от поклонников стоят дорогого.

2 ноября Пугачева выступила с сольным концертом в Минске. В ходе выступления певица заявила, что планирует вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.

Алла Пугачева — советская и российская певица. Родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Она была удостоена звания народного артиста СССР в 1991 году и лауреата Государственной премии России в 1995 году.

В репертуар Пугачевой вошли более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках, а дискография насчитывает более 20 сольных пластинок, CD и DVD. Кроме России и стран СССР, альбомы Пугачевой издавались в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Чехословакии и Болгарии. Общий тираж дисков превысил 250 млн экземпляров. Среди наиболее известных хитов певицы — «Миллион алых роз», «Арлекино», «Эй вы, там, наверху!», «Айсберг» и многие другие, которые вошли в золотой фонд российской музыки.