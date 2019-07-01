РЖД проведет проверку из-за машины Пугачевой на перроне Рижского вокзала

РЖД проведет проверку действий работников Рижского вокзала из-за появившегося в Сети фото и видео, на которых видно, как на перрон выезжает машина с Аллой Пугачевой, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Видео появилось накануне в аккаунте в Instagram, который ведут поклонники певицы. На нем певица выходит из черного Maybach и садится в вагон. На фотографиях, опубликованных в аккаунте, также видно, что на перроне стоит микроавтобус, из которого в поезд выгружают вещи.

https://www.instagram.com/p/BzVfVmgH4Dl/?utm_source=ig_embed

Начальник Рижского вокзала Юрий Андросов отказался от комментариев, посоветовав обратиться в пресс-службу РЖД.

«На кадрах, распространенных в сети интернет, фигурирует не пассажирская платформа № 1 Рижского вокзала, с которой осуществляется посадка пассажиров поезда № 001Р Москва — Рига, а техническая платформа № 2, поэтому автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам. В то же время подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, по этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб», — пояснили РБК в пресс-службе РЖД.