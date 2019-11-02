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Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет. Видео с концерта опубликовал Super.ru.

«Этот концерт, совершенно непредвиденный мною. Ну, раз пригласили, думаю: приду, а больше никуда. Все, теперь ждите. Теперь если выступлю, то только в 80 лет», — сказала Пугачева.

По словам певицы, она согласилась провести концерт в Минске из-за теплого отношения к Белоруссии, откуда родом многие ее родственники.

Алла Пугачева — советская и российская эстрадная певица. Она была удостоена звания Народного артиста СССР в 1991 году. Первый за долгое время большой концерт Пугачевой прошел 17 апреля в Кремлевском дворце. Он был посвящен юбилею певицы, которой 15 апреля исполнилось 70 лет. Поздравить артистку пришли певец и ее бывший муж Филипп Кирковров, балерина Анастасия Волочкова, историк моды, ведущий телешоу «Модный приговор» Александр Васильев, певица Диана Гурцкая и другие. Во время концерта Пугачева также пообещала зрителям выйти на сцену через десять лет.

Теги: Алла Пугачева
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