СМИ узнали о погибших во время нападения в Лондоне

СМИ узнали о погибших во время нападения в Лондоне

Мужчина, которого застрелила полиция на Лондонском мосту, смертельно ранил как минимум двоих, выяснили британские журналисты, однако полиция эти данные пока не подтвердила. Произошедшее уже классифицировали как теракт

Фото: Matt Dunham / AP

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают о жертвах вооруженного нападения в Лондоне, однако данные об их числе разнятся. По данным BBC, The Telegraph, The Guardian, погибли два человека. Independent сообщает об одном погибшем.

Днем 29 ноября вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в столице Великобритании неподалеку от Лондонского моста. Нападавший успел ранить нескольких человек, затем его застрелила полиция.

На видеороликах, опубликованных в Сети после инцидента, видно, что стрельбе предшествовала потасовка на мосту.

Позднее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу сообщил, что у полиции были основания подозревать мужчину в причастности к терроризму.