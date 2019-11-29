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СМИ узнали о погибших во время нападения в Лондоне
Мужчина, которого застрелила полиция на Лондонском мосту, смертельно ранил как минимум двоих, выяснили британские журналисты, однако полиция эти данные пока не подтвердила. Произошедшее уже классифицировали как теракт
Фото: Matt Dunham / AP

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают о жертвах вооруженного нападения в Лондоне, однако данные об их числе разнятся. По данным BBC, The Telegraph, The Guardian, погибли два человека. Independent сообщает об одном погибшем.

Днем 29 ноября вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в столице Великобритании неподалеку от Лондонского моста. Нападавший успел ранить нескольких человек, затем его застрелила полиция.

На видеороликах, опубликованных в Сети после инцидента, видно, что стрельбе предшествовала потасовка на мосту. 

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Позднее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу сообщил, что у полиции были основания подозревать мужчину в причастности к терроризму.

По словам Басу, на поясе у убитого было закреплено фальшивое взрывное устройство, а правоохранительные органы реагировали так, как предписано действовать в таких случаях. «Теперь я могу подтвердить, что это и был террористический акт», — добавил он.

О точном числе пострадавших и их состоянии полиция ранее не сообщала. 

Автор: Наталья Демченко
Теги: погибшие, террористы, Лондон, Великобритания
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