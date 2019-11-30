В Ульяновске загорелись промышленные отходы на площади 1 тыс. кв. м

В Ульяновске загорелись промышленные отходы на площади 1 тыс. кв. м

В Заволжском районе Ульяновска загорелись промышленные отходы площадью 1 тыс. кв. км. Об этом сообщается на сайте регионального минприроды и цикличной экономики.

Информация о пожаре поступила около 22:00 по местному времени (21:00 мск). По данным министерства, возгорание произошло на территории полигона ООО «ПромУтилизация».

На месте работают пожарные, инспекторы минприроды, а также специалисты областного Гидрометцентра, которые отбирают пробы воздуха. «Материалы будут переданы в управление Росприроднадзора, поскольку данный объект подлежит федеральному надзору», — говорится в сообщении.

В конце октября в Тулунском районе Иркутской области загорелся мусорный полигон. Площадь пожара составляла 3,5 га. Его потушили спустя неделю. МЧС также начал административное расследование против местных властей.