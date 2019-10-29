Пожар на мусорном полигоне под Тулуном потушили спустя неделю

В Тулунском районе Иркутской области пожарные спустя неделю ликвидировали возгорание на мусорном полигоне, общая площадь пожара составила 3,5 га. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Пожар начался на мусорной свалке, находящейся на 7-м км Гадалейского тракта, 23 октября. Из-за того, что мусор находился на глубине до 20 м, пожарные не могли создать противопожарный разрыв. В результате возгорание удалось потушить, засыпав его грунтом. Сейчас угрозы распространения огня нет, сообщили в ведомстве.

МЧС проведет административное расследование в отношении городских властей: в частности, будет установлен собственник земли и пользующиеся ей компании, которых привлекут к ответственности за происшествие.

7 сентября в Новой Москве загорелся мусорный полигон в поселении Марушкинское. Площадь возгорания составила около 250 кв. м. Возгорание устранили в тот же день, в результате происшествия никто не пострадал.