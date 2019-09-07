В Новой Москве загорелся мусорный полигон

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в поселении Марушкинское в Новой Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Поселение Марушкинское, квартал № 8, полигон ТБО. Происходит загорание строительного мусора на площади около 250 кв. м. Пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

В середине мая в Омске загорелся кировский мусорный полигон на площади 2 га. Однако на следующий день на полигоне вновь произошел пожар на площади 300 кв. м. Агентство ТАСС отмечало, что в регионе функционируют старые полигоны, которые работают без лицензии.

В конце апреля произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов «Сабурово» в Подмосковье. Площадь пожара составляла 150 кв. м. В результате никто не пострадал.