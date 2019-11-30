Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд Политика, 01:12 Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса» Спорт, 01:01 Адвокат посольства Швейцарии ответил на обвинения посла в домогательствах Общество, 00:58 СК начал проверку после столкновения тягача с самолетом в Воронеже Общество, 00:41 В Башкирии при наезде иномарки пострадали пять школьниц Общество, 00:12 Феерия Малкина и Панарина, еще одно достижение Овечкина. Итоги недели НХЛ Спорт, 00:04 В Париже эвакуировали вокзал после обнаружения подозрительного предмета Общество, 00:01 Киев сообщил о прогрессе во время переговоров с Москвой по газу Политика, 29 ноя, 23:54 Два человека скончались после теракта в Лондоне Общество, 29 ноя, 23:49 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 29 ноя, 23:40 Представители Зеленского обратились к Apple из-за Крыма Политика, 29 ноя, 23:28 В США назвали отношения с Россией одной из ключевых тем на саммите НАТО Политика, 29 ноя, 23:25 СМИ узнали о запрете Трампу писать в Twitter во время полета в Афганистан Политика, 29 ноя, 23:20 Посольство отреагировало на нападение с ножом в Гааге Общество, 29 ноя, 23:16
Общество ,  
0 
Адвокат посольства Швейцарии ответил на обвинения посла в домогательствах

Адвокат посольства Швейцарии в России Александр Рудяков заявил РБК, что обвинения главы дипмиссии Ива Росье в домогательствах не соответствуют действительности. Ранее в ноябре об этом писал портал News.ru.

В посольстве Швейцарии подтвердили РБК, что Рудяков представляет интересы посольства.

«Данные заявления Натальи П. не соответствуют действительности и являются не только абсолютно лживыми и клеветническими по отношению к господину послу, но и направлены на дискредитацию всего посольства и его сотрудников», — сказал он.

Общество
Посла США в Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах

Защитник отметил, в МИД Швейцарии уже прошла проверка по выдвинутым бывшей работницей посольства обвинениям, и они не нашли никакого подтверждения. По его словам, дипведомство выразило полную поддержку Россье.

Руденко рассказал, что посол не дает комментариев по этому поводу. Юрист сообщил, что подобных обвинений в адрес Россье никогда не было. По его словам, российские сотрудники посольства «были шокированы», услышав об этих обвинениях, и направили в МИД Швейцарии письмо с их опровержением.

Помимо этого посольство Швейцарии в Москве выяснило, что экс-сотрудница, злоупотребляя доверием руководства, в течение многих лет присваивала наличные деньги, которыми россияне оплачивали услуги дипмиссии, заявил адвокат. Рудяков добавил, что девушка не передавала средства в кассу и фальсифицировала либо уничтожала подтверждающие документы. В результате ущерб составил около 400 тыс. руб.

Юрист рассказал, что она также предоставила в посольство справку об инвалидности, чтобы получить более льготные условия работы, однако уполномоченный орган не подтвердил достоверность документа.

В ходе расследования выяснилось, что в течение как минимум десяти лет экс-сотрудница представляла фальшивые документы для компенсации оплаченных ей медицинских услуг, которые в действительности не проводились. По словам Рудякова, ущерб составил 4 млн руб.

Он отметил, что после внутреннего расследования посольство в августе текущего года обратилось в правоохранительные органы России, которые возбудили уголовное дело.

«Совершенно очевидно, что действия Натальи П. являются попыткой оказать давление на посольство для того, чтобы посольство отказалось от взыскания денежных средств, похищенных у него», — заявил Руденко.

Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Он отметил, что посольство потребовало от нее возместить ущерб после окончания расследования, однако она отказалась и затем обвинила посла в домогательствах, «работе на ФСБ», получении подкупа от компаний медстрахования, совершении хищений при строительстве нового здания дипмиссии, а также в поддержании связей с российскими «преступными группировками». Адвокат сообщил, что экс-работница неоднократно высказывала эти «клеветнические обвинения» в обращениях в федеральные органы Швейцарии.

News.ru писал, что, по словам девушки, дипломат в течение долгого времени настойчиво предлагал ей начать более близкие отношения, приставал к ней, а впоследствии угрожал. По данным издания, она занимала должность переводчика и старшего ассистента генконсула.

Теги: Швейцария, посол, домогательства
Материалы по теме
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Политика
Посла США в Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter