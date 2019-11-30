Адвокат посольства Швейцарии ответил на обвинения посла в домогательствах

Руденко рассказал, что посол не дает комментариев по этому поводу. Юрист сообщил, что подобных обвинений в адрес Россье никогда не было. По его словам, российские сотрудники посольства «были шокированы», услышав об этих обвинениях, и направили в МИД Швейцарии письмо с их опровержением.

Помимо этого посольство Швейцарии в Москве выяснило, что экс-сотрудница, злоупотребляя доверием руководства, в течение многих лет присваивала наличные деньги, которыми россияне оплачивали услуги дипмиссии, заявил адвокат. Рудяков добавил, что девушка не передавала средства в кассу и фальсифицировала либо уничтожала подтверждающие документы. В результате ущерб составил около 400 тыс. руб.

Юрист рассказал, что она также предоставила в посольство справку об инвалидности, чтобы получить более льготные условия работы, однако уполномоченный орган не подтвердил достоверность документа.

В ходе расследования выяснилось, что в течение как минимум десяти лет экс-сотрудница представляла фальшивые документы для компенсации оплаченных ей медицинских услуг, которые в действительности не проводились. По словам Рудякова, ущерб составил 4 млн руб.

Он отметил, что после внутреннего расследования посольство в августе текущего года обратилось в правоохранительные органы России, которые возбудили уголовное дело.

«Совершенно очевидно, что действия Натальи П. являются попыткой оказать давление на посольство для того, чтобы посольство отказалось от взыскания денежных средств, похищенных у него», — заявил Руденко.

Он отметил, что посольство потребовало от нее возместить ущерб после окончания расследования, однако она отказалась и затем обвинила посла в домогательствах, «работе на ФСБ», получении подкупа от компаний медстрахования, совершении хищений при строительстве нового здания дипмиссии, а также в поддержании связей с российскими «преступными группировками». Адвокат сообщил, что экс-работница неоднократно высказывала эти «клеветнические обвинения» в обращениях в федеральные органы Швейцарии.

News.ru писал, что, по словам девушки, дипломат в течение долгого времени настойчиво предлагал ей начать более близкие отношения, приставал к ней, а впоследствии угрожал. По данным издания, она занимала должность переводчика и старшего ассистента генконсула.