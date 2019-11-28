Посла США в Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах

Три женщины выступили с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны постоянного представителя США в Евросоюзе Гордона Сондленда. Об этом сообщается в совместной публикации Propublica и Portland Monthly.

Как следует из текста материала, Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что еще до своего назначения на пост посла в ЕС Сондленд целовал их или пытался это сделать, не получив согласия с их стороны. Кроме того, одна из них утверждает, что Сондленд обнажился перед ней. По словам женщин, после получения отказа он пытался отомстить, создавая им проблемы профессионального характера.

Как сообщает New York Times, посол отвергает обвинения. По словам Сондленда, заявления женщин были сфабрикованы с политическими целями. Он также отметил, что о его поведении могут свидетельствовать «сотни работников и коллег», с которыми он работал в «бесчисленных обстоятельствах».

Посол США в ЕС Гордон Сондленд выступает свидетелем в процессе об импичменте американского президента Дональда Трампа, инициированном после его июльского разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее Сондленд дал показания на слушаниях в американском конгрессе по делу об импичменте. В Белом доме заявили, что показания посла свидетельствуют о невиновности американского лидера и о «бутафорском» характере слушаний.