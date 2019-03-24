Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Дипломата обвинила в домогательствах владелица одной из фирм, с которой он общался на саммите, посвященном экономическим связям Вануату и Новой Каледонии

Французские власти прекратили полномочия Робби Джедиса, посла республики в островном государстве Вануату. Соответствующий приказ опубликован в правительственном вестнике Journal officiel.

«Полномочия чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Республике Вануату прекращены», — говорится в документе.

Как уточняет Ouest-France, в феврале Париж отозвал Джедиса из-за жалобы, поданной в отношении него в городе Нумеа, столице заморской территории Франции Новой Каледонии. По данным издания, поводом для нее стал инцидент, который произошел 11 февраля во время саммита, посвященного экономическим связям Новой Каледонии и Вануату, в котором участвовали бизнесмены и политики. Жалобу подала глава фирмы, которая заявила, что посол приставал к ней и пытался получить ее контакты.

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.