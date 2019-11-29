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Политика ,  
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Глава ДНР оценил закон о государственной границе
Денис Пушилин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не считает, что закон о государственной границе ДНР, которую установили по административной линии Донецкой области, противоречит минским соглашениям.
Об этом он заявил в эфире программы «60 минут».

Пушилин посоветовал не искать в законе «тайных смыслов», назвав принятие документа планомерной законотворческой работой. По его словам, сейчас в работе таможенников и пограничников ДНР возникли «определенные проблемы», а установление границы поможет урегулировать все «на уровне подзаконных актов».

Пушилин также отметил, что конституция ДНР закрепляет положение о том, что территория республики определяется «всей территорией бывшей Донецкой области».

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Пушилин отметил, что линия соприкосновения указана в документе в связи с тем, что конфликт еще не завершился. Однако, продолжил он, референдум о самоопределении ДНР проходил на всей территории Донецкой области.

«Закон абсолютно логичен», — заявил Пушилин, отметив, что документ необходим для внутреннего пользования на территории ДНР.

29 ноября парламент ДНР принял закон о государственной границе республики. Ее определили по территории Донецкой области в 2014 году. По словам главы народного совета ДНР республики Владимира Бидевки, законопроект предусматривает, что до урегулирования спора с Украиной граница ДНР проходит по линии соприкосновения.

Ранее источники РБК сообщили, что новые переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию.

Теги: ДНР, граница, Денис Пушилин
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