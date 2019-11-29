Глава ДНР оценил закон о государственной границе

Денис Пушилин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не считает, что закон о государственной границе ДНР, которую установили по административной линии Донецкой области, противоречит минским соглашениям.

Об этом он заявил в эфире программы «60 минут».

Пушилин посоветовал не искать в законе «тайных смыслов», назвав принятие документа планомерной законотворческой работой. По его словам, сейчас в работе таможенников и пограничников ДНР возникли «определенные проблемы», а установление границы поможет урегулировать все «на уровне подзаконных актов».

Пушилин также отметил, что конституция ДНР закрепляет положение о том, что территория республики определяется «всей территорией бывшей Донецкой области».

Пушилин отметил, что линия соприкосновения указана в документе в связи с тем, что конфликт еще не завершился. Однако, продолжил он, референдум о самоопределении ДНР проходил на всей территории Донецкой области.