Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»

Владимир Путин выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2». Об этом он сообщил во время Совета по межнациональным отношениям.

«Вы сказали, что слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно», — заявил Путин, комментируя выступление одного из участников Совета. Так, глава государства напомнил, что в некоторых странах было принято решение о такой замене. «Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — отметил президент.

В 2018 году представитель России в ООН Борис Черненко раскритиковал замену понятий «мать» и «отец» на понятия «родитель № 1» и «родитель № 2», отметив, что она «наносит непоправимый вред» детям. С критикой замены понятий также выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава Совфеда задалась вопросом, можно ли представить ситуацию, при которой эти обозначения станут первыми словами младенца.

В 2011 году Госдепартамент США сообщил, что в официальных документах вместо слов «мать» и «отец» будут указываться «родитель № 1» и «родитель № 2». В ведомстве отметили, что решение было принято, чтобы придать этим словам гендерно-нейтральную окраску и признать «разные типы семей».