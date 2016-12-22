Представитель России в ООН раскритиковал отказ от слов «мать» и «отец»

Представитель России в ООН Борис Черненко заявил, что замена понятий «мать» и «отец» на «родитель № 1» и «родитель № 2» наносит «непоправимый вред детям». Об этом он сказал, выступая в Третьем комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН, передает «Интерфакс».

По его словам, тенденция, наблюдающаяся в некоторых европейских странах, вызывает обеспокоенность у России. «Такой подход ведет, на наш взгляд, к подрыву исторических, традиционных, культурных и семейных ценностей», — сказал Черненко.

Он отметил, что в 2019 году будет отмечаться 30-летие принятия Конвенции о правах ребенка. По его словам, в России убеждены, что забота о детях — одна из важнейших задач любого государства. Также Черненко выразил сожаление, что данный договор «до сих пор не является универсальным по своему охвату».



В 2011 году Государственный департамент сообщил, что слова «мать» и «отец» будут исключены из официальных документов. Вместо этого в документах будут указываться «родитель № 1» и «родитель № 2». В Госдепе отметили, что это было сделано, чтобы придать этим словам гендерно-нейтральную окраску и чтобы признать «разные типы семей».

Также о планах ввести подобные обозначения заявляли в Великобритании и Франции.