Кремль заявил о надежде на «субстантивный разговор» по Донбассу

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Закон об особом статусе Донбасса — важная часть переговоров о судьбе региона, и попытки уйти от него в сторону каких-то иных документов будут сопряжены с трудностями, однако в Кремле рассчитывают на переговоры в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть все основания надеяться, что состоится субстантивный разговор», — сказал он. Закон об особом статусе — это составная часть минских договоренностей, напомнил Песков. «Решение дрейфовать в сторону какого-то одного документа сопряжено с трудностями, последствия которого для мирного урегулирования вряд ли сейчас можно предсказать», — добавил Песков.

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