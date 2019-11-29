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Кремль заявил о надежде на «субстантивный разговор» по Донбассу
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Закон об особом статусе Донбасса — важная часть переговоров о судьбе региона, и попытки уйти от него в сторону каких-то иных документов будут сопряжены с трудностями, однако в Кремле рассчитывают на переговоры в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть все основания надеяться, что состоится субстантивный разговор», — сказал он. Закон об особом статусе — это составная часть минских договоренностей, напомнил Песков. «Решение дрейфовать в сторону какого-то одного документа сопряжено с трудностями, последствия которого для мирного урегулирования вряд ли сейчас можно предсказать», — добавил Песков.

Материал дополняется

Теги: Донбасс, Кремль
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