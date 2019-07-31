Центробанк анонсировал выпуск монет в честь российских ядерных войск

Три разновидности монет поступит в обращение 1 августа. Они посвящены соединениям и воинским частям ядерного обеспечения

Фото: cbr.ru

Центробанк объявил о выпуске трех видов памятных серебряных монет, посвященных частям ядерного обеспечения Министерства обороны, говорится в сообщении регулятора.

На реверсе одной из монет изображена эмблема соединений и воинских частей ядерного обеспечения. У другой — изображение стратегического бомбардировщика, ракетного комплекса и подлодки. На реверсе третьей монеты — изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Минобороны. Это управление отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность.

Тираж каждого из трех видов монет составит 5 тыс. штук. Номинал монет — 1 руб., при этом в каждой из них содержится 7,78 г серебра 925-й пробы.

В обращение монеты поступят 1 августа.

ЦБ регулярно выпускает памятные монеты, посвященные российским вооруженным силам. На них были запечатлены, например, Воздушно-десантные войска, подводные силы, космические войска, РВСН. Ранее в этой серии вышло 27 видов монет.