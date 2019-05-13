ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,42 +0,35 EUR Бирж. 73,47 +0,33 Brent 71,58 +1,22% USD Нал. 65,92 64,98 EUR Нал. 74,00 73,00 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1233 -0,0001 BTC/USD Бирж. 7 060,00 +77,60 IMOEX 2 521,79 +0,28% RTSI 1 214,43 +0,05% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Футбольный сленг: пройди тест и сыграй в турнире с призами РБК и Футболер, 11:30 Игрок НБА получил травму в драке в Латвии Общество, 11:29 МИД России объяснил отказ Помпео от визита в Москву Политика, 11:28 Кардиолог назвал причиной смертей детей в школах отсутствие первой помощи Общество, 11:26 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 11:01 Защитник «Спартака» назвал сроки восстановления после перелома Спорт, 10:55 Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом Общество, 10:54 Депутат предложил запретить авиакомпаниям рассаживать членов семьи Общество, 10:53 Могерини удивилась приезду Помпео вместо Москвы в Брюссель Политика, 10:40 Блуждая в «потелках»: как заработать на мобильных приложениях для фитнеса Pro, 10:33 HBO опубликовал тизер финальной серии «Игры престолов» Общество, 10:32 В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко Политика, 10:30 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 10:26 Пашинян назвал цену победы революции в Армении Политика, 10:15
Бизнес ,  
0 
ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах
В ГЛОНАСС считают нужным передавать данные, которыми автомобили обмениваются с внешними системами, через защищенную государственную систему
Установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (Фото: Семен Апасов / РИА Новости)

Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.

Представитель Борисова подтвердил изданию, что вице-премьер получил письмо такого содержания, его направили в профильные министерства.

В свою очередь, представитель ГЛОНАСС заявил, что в письме идет речь о регулировании взаимодействия внешних систем и подключенных к ним автомобилей. В документе компания указывает, что неизвестно, какие данные передают и получают подключенные к таким системам автомобили.

Общество
Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Такой информации много, это может быть маршрут, мониторинг действий водителя и информация с датчиков. Собрать эту информацию могут автопроизводители, а также дилеры и автосервисы, у которых есть доступ к телеметрии, добавили в компании.

В ГЛОНАСС хотят «декларировать все возможности взаимодействия» автомобилей с внешними системами, пишут «Ведомости». «Чувствительные данные» предлагается передавать по защищенной государственной среде связи. Кроме того, компания предлагает создать единые правила обращения с информацией об автомобилях. В ГЛОНАСС считают, что такие данные дают возможность профилировать водителей, а в отдельном случае управлять механизмами внутри из-за рубежа, отмечает издание.

Общество
Водители депутатов пожаловались в Кремль на слежку через ГЛОНАСС

При этом сотрудник неназванного крупного автоконцерна в беседе с газетой подчеркнул, что электронные блоки, отвечающие за управление и функции комфорта, разведены в разные системы, чтобы исключить возможность вторжения в управление.

Идею ГЛОНАСС поддержал глава центра испытаний НАМИ Денис Загарин. По его словам, необходимо также дать российским разработчикам программного обеспечения доступ к этой системе. Это поможет в создании ИT-систем для автомобилей, в том числе беспилотников, считает он.

Представитель Mercedes-Benz заявил «Ведомостям», что унификация подхода приведет к повышению затрат для автопроизводителей и, соответственно, может повлиять на цену машины. При этом в ГЛОНАСС считают, что реализация предложений не приведет к дополнительным затратам.

Объединение данных разных автопроизводителей в одной системе сделает возможность взлома и кражи проще, заявил газете глава департамента разработки беспилотных транспортных средств компании Cognitive Technologies Юрий Минкин.

Автор: Константин Нагаев
Теги: данные, ЭРА-ГЛОНАСС
Материалы по теме
СМИ узнали о планах оснастить спутники ГЛОНАСС водородными часами
Технологии и медиа
Водители депутатов пожаловались в Кремль на слежку через ГЛОНАСС
Общество
Спутник «Глонасс-М» вывели на техобслуживание из-за возросшей погрешности
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter