ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах

ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах

В ГЛОНАСС считают нужным передавать данные, которыми автомобили обмениваются с внешними системами, через защищенную государственную систему

Установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (Фото: Семен Апасов / РИА Новости)

Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.

Представитель Борисова подтвердил изданию, что вице-премьер получил письмо такого содержания, его направили в профильные министерства.

В свою очередь, представитель ГЛОНАСС заявил, что в письме идет речь о регулировании взаимодействия внешних систем и подключенных к ним автомобилей. В документе компания указывает, что неизвестно, какие данные передают и получают подключенные к таким системам автомобили.

Такой информации много, это может быть маршрут, мониторинг действий водителя и информация с датчиков. Собрать эту информацию могут автопроизводители, а также дилеры и автосервисы, у которых есть доступ к телеметрии, добавили в компании.