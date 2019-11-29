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Отставка Моралеса ,  
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Захарова сравнила ситуацию в Боливии с украинским майданом 2004 года

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала ситуацию с выборами в Боливии и отставкой президента Эво Моралеса с майданом на Украине 2004 года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила, что Моралес сложил с себя полномочия из-за «якобы «очень серьезных неправомерных действий» в ходе избирательного процесса». Но при этом Организация Американских государств не представила окончательный вывод об аудите выборов в Боливии, хотя с момента их проведения прошло туже больше месяца.

В посте Захарова заявляет об отсутствии доказательств нарушений избирательного процесса в Боливии. По ее словам, глава Организации Американских государств [Луиса] Альмагро не смог подтвердить подтасовки на выборах, хотя заявлял о них 13 ноября на экстренной сессии ОАГ в Вашингтоне.

«Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине», — пишет Захарова.

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Представитель МИД также сообщила, что дипломатические шаги переходного правительства Боливии и и.о. президента Аньес по восстановлению отношений с США выходят за рамки его полномочий.

«Моралес 10 лет назад объявил посла США Филиппа Голдберга «персоной нон-грата». Но это не спасло Боливию от вмешательства Вашингтона и реализации отработанного сценария», — резюмирует Захарова.

Фотогалерея 
Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил об отставке 10 ноября после требований военных. Армия и оппозиция обвинила его в подтасовке прошедших ранее выборов президента, на которых Моралес победил. В итоге подавший в отставку глава государства получил политическое убежище в Мексике. В организации переворота Моралес обвинил США.

Теги: Мария Захарова, Боливия, переворот
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