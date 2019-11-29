Захарова сравнила ситуацию в Боливии с украинским майданом 2004 года

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала ситуацию с выборами в Боливии и отставкой президента Эво Моралеса с майданом на Украине 2004 года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила, что Моралес сложил с себя полномочия из-за «якобы «очень серьезных неправомерных действий» в ходе избирательного процесса». Но при этом Организация Американских государств не представила окончательный вывод об аудите выборов в Боливии, хотя с момента их проведения прошло туже больше месяца.

В посте Захарова заявляет об отсутствии доказательств нарушений избирательного процесса в Боливии. По ее словам, глава Организации Американских государств [Луиса] Альмагро не смог подтвердить подтасовки на выборах, хотя заявлял о них 13 ноября на экстренной сессии ОАГ в Вашингтоне.

«Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине», — пишет Захарова.