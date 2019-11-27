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Новые власти Боливии назначили посла в США после 11-летнего перерыва

Переходное правительство Боливии впервые с 2008 года назначило посла страны в Соединённых Штатах, сообщается на официальной странице Twitter МИД Боливии.

В сообщении указывается, что им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр, который ранее был послом и постоянным представителем Боливии при ООН.

По информации местного издания El Deber, США и Боливия разорвали дипломатические отношения на уровне послов более 10 лет назад. Это случилось после того, как бывший боливийский президент Эво Моралес объявил посла США Филиппа Голдберга персоной нон-грата, обвинив его в сговоре против своей администрации. В ответ США выслали из страны посла Боливии.

Эво Моралес занимал пост президента Боливии с 2006 года. 10 ноября он объявил об уходе в отставку после требований военных. После этого он улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.Власть перешла ко второму спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

24 ноября боливийский парламент принял законопроект о новых президентских выборах. Согласно документу, в них не может участвовать кандидат, уже занимавший пост президента два срока подряд, что исключает возможность участия в них Моралеса.

Теги: Боливия, США, посол
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