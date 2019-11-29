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Политика ,  
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Медведчук заявил о риске остаться без газового контракта с Россией

Украина упустила момент, когда можно было заключить выгодный транзитный контракт с Россией на поставки газа. Об этом заявил лидер украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает NewsOne.

«Сегодня вряд ли есть механизмы, которые смогут предотвратить утрату транзита российского газа через Украину», — сказал депутат. Он объяснил, что заключить новый контракт на транзит газа не получится, так как его окончательное подписание должно состояться 13 декабря, когда отправляются заявки на поставки газа европейским операторам. К этому времени, считает Медведчук, Украина сможет только продлить на год не выгодный для страны контракт. Он отметил, что если транзит российского газа в Европу прекратится, что Украина потеряет около $3 млрд госбюджета.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. В середине ноября «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» официальное предложение, где описал два варианта выхода из «газового спора»: продлить действующий контракт или заключить новый договор сроком на один год. При этом в «Газпроме» отметили, что для продления контракта «Нафтогаз» должен отказаться от судебных исков против российской компании в международном арбитраже, а также отозвать ходатайства об инициировании Еврокомиссией расследования против компании. В украинском Минэнерго такие условия сочли неприемлемыми.

Теги: Виктор Медведчук, газ, Украина
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