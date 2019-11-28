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Вылетевший в Белгород самолет вернулся во Внуково из-за сильного тумана
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», выполнявший рейс 7R-163 из московского аэропорта Внуково в Белгород, вернулся в пункт отправления из-за сильного тумана. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

В «Руслайне» возвращение борта объяснили неблагоприятными для посадки метеоусловиями в аэропорту Белгорода — туманом и плохой видимостью. «Рейс вернулся в аэропорт Внуково и совершил посадку в 15:26», — сообщили в пресс-службе. Пассажирам компания предлагает перевозку ближайшими рейсами или производит вынужденный возврат средств, добавили там. В пресс-службе Внуково подтвердили РБК, что московский аэропорт работает в штатном режиме.

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«Интерфакс» со ссылкой на представителя белгородского аэропорта сообщает, что из-за тумана отменили три авиарейса из аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево» в Белгород и три обратных рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines. Как пояснили агентству в метеослужбе аэропорта, там ожидают, что туман продержится до полудня пятницы, 29 ноября. В Белгороде также ожидают улучшения видимости с наступлением темного времени суток.

Накануне в столичном аэропорту Шереметьево из-за проблем с шасси вынужденно сел бизнес-джет Gulfstream-5, следовавший по маршруту Москва — Базель. По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, у самолета не убрались стойки шасси, однако при возвращении посадка прошла в штатном режиме. На борту находились три человека, они не пострадали.

Теги: Белгород, туман, «Внуково», самолет, новости РБК
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