Самолет Utair повредил шасси при посадке во Внуково

После того как лайнер Utair приземлился в аэропорту Внуково, у него была обнаружена неисправность левой стойки шасси, самолет отбуксировали на стоянку, сообщили РБК в пресс-службе Utair.
«После посадки рейса Махачкала — Внуково обнаружена неисправность пневматика левой стойки шасси. Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке», — заявили в Utair.
По словам источников ТАСС и «Интерфакса», проблемы с шасси возникли при рулении по взлетно-посадочной полосе (ВПП) во Внуково.
В пресс-службе Внуково сообщили РБК, что диспетчерские службы зафиксировали задымление в области левой основной стойки шасси. На борту лайнера находился 171 пассажир, никто не пострадал.