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Самолет Utair повредил шасси при посадке во Внуково
По данным источников информагентств, проблемы с шасси возникли, когда самолет приземлился в аэропорту. На борту находился 171 пассажир, никто не пострадал

После того как лайнер Utair приземлился в аэропорту Внуково, у него была обнаружена неисправность левой стойки шасси, самолет отбуксировали на стоянку, сообщили РБК в пресс-службе Utair.

«После посадки рейса Махачкала — Внуково обнаружена неисправность пневматика левой стойки шасси. Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке», — заявили в Utair.

По словам источников ТАСС и «Интерфакса», проблемы с шасси возникли при рулении по взлетно-посадочной полосе (ВПП) во Внуково.

В пресс-службе Внуково сообщили РБК, что диспетчерские службы зафиксировали задымление в области левой основной стойки шасси. На борту лайнера находился 171 пассажир, никто не пострадал.

Бизнес
Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

Накануне РБК писал, что глава «Победы» Андрей Калмыков пожаловался в Минтранс на устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в базовом для лоукостера аэропорту Внуково.

По словам Калмыкова, существующие подходы к очистке взлетно-посадочных полос от посторонних предметов неэффективны: за 2018 год колеса самолетов «Победы» были повреждены 50 раз, а за январь—октябрь 2019-го — уже 104 раза. Чаще всего инциденты происходили в августе прошлого и октябре текущего года.

В пресс-службе Внуково тогда сообщили, что с начала 2019-го разные перевозчики обращались в аэропорт из-за повреждения авиашин 140 раз, в том числе 86 — «Победа». «Количество событий напрямую зависит от интенсивности использования авиационной техники и количества выполняемых авиакомпанией рейсов, а также от технического состояния авиационных шин», — заявил представитель аэропорта.

ВПП во Внуково летом осматривают каждые 2,5–3 часа, зимой — не меньше шести—восьми раз в сутки при выпадении осадков.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Константин Нагаев
Теги: самолет, Внуково
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