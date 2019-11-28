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Суд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей
Зураб Церетели (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки в пользу столичного департамента городского имущества. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 млн 986 тыс. руб.», — сказала судья.

Как сообщил РБК помощник скульптора Сергей Шагулашвили, «основной долг Зураб Константинович полностью выплатил». «А это уже пени, с ними юристы будут разбираться», — сказал он.

РБК направил запрос в Арбитражный суд Москвы.

15 июля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск департамента имущества к скульптору Зурабу Церетели. Он касался взыскания задолженности по договору аренды земельного участка со второго квартала 2014 года по 30 сентября 2017 года и пени со второго квартала 2009 года по 30 сентября 2017 года на общую сумму свыше 55 млн руб. Как писало «РИА Новости», спор возник из-за земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. м на Авиамоторной улице.

В ноябре 2018 года Церетели был оштрафован на 522 тыс. руб. Замоскворецким судом. Власти снесли незаконные пристройки к мастерским скульптора на улице Брянская и обратились в суд с требованием взыскать расходы.
 

Теги: новости РБК, Зураб Церетели, скульптор, суд
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