СМИ сообщили о получении хакерами данных портала поиска работы в Москве

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Хакеры выложили в открытый доступ базу данных, предположительно содержащую сведения о 500 тыс. пользователей интернет-портала по поиску работы jobinmoscow.ru. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя и технического директора компании Device Lock Ашота Оганесяна.

По словам Оганесяна, в базе содержатся не только персональные сведения о пользователях, на размещение которых в открытом доступе они сами давали согласие, но также логины и пароли к их аккаунтам на портале. Как пишет газета, на момент подготовки материала часть выложенных логинов и паролей из базы была актуальна.

Как сообщается на jobinmoscow.ru, по состоянию на 28 ноября на сайте размещено свыше 195 тыс. резюме, а также более 566 тыс. вакансий от 209 тыс. компаний. Как следует из материалов портала, сайтом владеет ООО «Форекс Консалтинг». Гендиректор компании Юрий Мозговенко сообщил «Коммерсанту», что «быстрый» анализ произошедшего не выявил нарушений законодательства со стороны «Форекс Консалтинг». Он также отметил, что специалисты компании проводят анализ угроз и предпринимают все необходимые шаги по предотвращению неправомерного использования портала.

В «Форекс Консалтинг» сообщили РБК, что проверили несколько паролей из базы и они не подошли. «Прочие данные являются открытыми и могут быть собраны на сайте вручную или автоматически. Но если нам пользователи дают разрешение на обработку ПД, то тем, кто собирает, — нет», — объяснили в компании. Внутренняя проверка «Форекс Консалтинг» не выявила нарушений, но чтобы пресечь любую гипотетическую угрозу, пользователям направили новые, автоматически сгенерированные пароли.

В ноябре этого года американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей социальных сетей. По его словам, в базе не содержалось паролей или данных банковских карт, однако в ней хранились сведения из Facebook, Twitter и LinkedIn, а также телефоны и адреса электронной почты пользователей. Эксперт сообщил о своей находке в ФБР, позже доступ к базе был заблокирован.