Польский депутат посоветовал властям страны перестать злить россиян

Польша должна изменить подход к проводимой ей внешней политике, а также политике в сфере безопасности, а не пытаться разозлить россиян. Об этом сообщил в интервью изданию Rzeczpospolita депутат польского сейма Кшиштоф Босак.

Депутат выступил с критикой властей Польши, комментируя расширение военного присутствия США на территории страны. Парламентарий напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Польше придется за свой счет содержать американские военные базы на Висле. Босак отметил, что время холодной войны закончилось, а на смену ей пришла «политика сделок».

Депутат заявил, что Варшава должна начать думать «сама за себя» и не ориентироваться на то, как проводимая ей политика будет расцениваться зарубежными государствами. При этом Босак сообщил, что в Польше большинство дискуссий о международной политике сводятся к России. В связи с этим польский парламентарий отметил, что политическая элита страны является «русоцентричной».

В сентябре этого года президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились расширить военный контингент США на территории Польши, насчитывающий 4,5 тыс. военнослужащих, еще на 1 тыс.

В ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отверг идею сближения с Россией по причине ее «агрессивности», а также выразил разочарование в связи с тем, что ключевые государства-члены Евросоюза оказывают поддержку российским проектам, в частности «Северному потоку-2»