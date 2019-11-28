Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины

США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Госдепа.

В тексте заявления также отмечается намерение продолжать давление на Москву по вопросу начала «процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом». При этом в Госдепе США отметили, что это «станет первым шагом» на пути к полному восстановлению территориальной целостности Украины, включая ее территориальные воды, в «признанных международным сообществом границах».

Помимо этого, в заявлении также подтверждается «непоколебимая поддержка» США суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита «нормандского формата», который должен пройти в Париже 9 декабря этого года. Планируется, что на нем будут обсуждаться вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и реализации минских соглашений. 27 ноября этого года помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что на полях саммита «нормандской четверки» может состояться встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее заместитель госсекретаря США, кандидат в послы США в России Джон Салливан во время переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что улучшение отношений между двумя странами зависит от приверженности России минским договоренностям и «отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов».