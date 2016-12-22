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Верховный суд проголосовал за тюремный срок для экс-президента Бразилии
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Верховный суд проголосовал за тюремный срок для экс-президента Бразилии
Политика, 08:39
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Верховный суд проголосовал за тюремный срок для экс-президента Бразилии

Верховный суд (ВС) Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы на решение суда отправить политика в тюрьму по обвинениям в коррупции, передает Reuters.

На заседании ВС прошло голосование, на котором большинство членов высказались за тюремный срок для экс-президента. В ходе голосования, в котором участвовали 11 членов Верховного суда, голоса разделились поровну — пять на пять. Решающим стал голос председателя ВС Кармен Лусии, проголосовавшей за отказ в апелляции адвокатам бывшего главы государства. 

Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 года тюрьмы за коррупцию
Политика

Луису Инасиу Луле да Силве предъявили обвинения в коррупции в сентябре 2016 года. В июле 2017-го его приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Позже суд решил увеличить срок до 12 лет и одного месяца тюрьмы. 

Теги: Луис Инасиу Лула да Силва , Бразилия , Верховный суд , тюремное заключение
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