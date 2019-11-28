Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео инцидента в самолете

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин заявил, что планирует судиться с человеком, снявшим видео инцидента, произошедшего с Затравкиным в уборной самолета. Об этом пианист сообщил «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что сын Сафронова из-за избыточного веса застрял в уборной самолета, выполнявшего рейс Казань — Москва. Мужчина застрял в кабинке, когда самолет снижался для посадки. Пианист позвал на помощь, после чего пассажиры самолета и бортпроводники помогли ему высвободиться. Позже видео инцидента попало в Сеть.



По словам Затравкина, ролик снял один из пассажиров самолета, сидевший на задних рядах.

«Может, он меня узнал, думал, что продаст это видео», — предположил пианист, уточнив, что подаст в суд на снявшего ролик, поскольку тот издевался над оказавшимся в беспомощной ситуации человеком, вместо того чтобы помочь ему освободиться или проявить сочувствие.

Затравкин также заявил, что намерен «разобраться в правовом поле» с авиакомпанией «Победа». Он сообщил, что экипаж самолета помог ему выбраться, однако отметил, что «несколько в обиде» на авиакомпанию. По словам пианиста, члены экипажа могли бы остановить попытки заснять инцидент на видео, однако не стали этого делать.

В середине сентября этого года Никас Сафронов попал в аварию в Подмосковье. Художник не пострадал, но его другу понадобилась помощь врачей. Как сообщил Сафронов, в его автомобиль врезалась другая машина, водитель которой отвлекся на телефон.