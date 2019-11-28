Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 27 ноя, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 27 ноя, 14:22
Бывшего президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы Политика, 03:40 Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге Политика, 03:36 Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео инцидента в самолете Общество, 03:09 СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам Политика, 03:03 В Ираке протестующие подожгли иранское консульство Политика, 02:55 На химзаводе в Техасе в течение суток прогремели два взрыва Общество, 02:52 В Страсбурге задержали двух выходцев из Чечни за «оправдание терроризма» Общество, 02:34 «Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» Спорт, 02:27 «Барселона» одержала победу над «Боруссией» и вышла в плей-офф ЛЧ Спорт, 02:09 Защитники Каабака сообщили о смерти его не дождавшейся операции пациентки Общество, 02:07 Эксперты предложили создать особое ведомство для следствия над силовиками Общество, 02:03 «Лейпциг» сыграл вничью с «Бенфикой» Спорт, 01:59 В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января Экономика, 01:49 Месси обошел Роналду и установил новый рекорд Лиги чемпионов Спорт, 01:38
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео инцидента в самолете

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин заявил, что планирует судиться с человеком, снявшим видео инцидента, произошедшего с Затравкиным в уборной самолета. Об этом пианист сообщил «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что сын Сафронова из-за избыточного веса застрял в уборной самолета, выполнявшего рейс Казань — Москва. Мужчина застрял в кабинке, когда самолет снижался для посадки. Пианист позвал на помощь, после чего пассажиры самолета и бортпроводники помогли ему высвободиться. Позже видео инцидента попало в Сеть.

По словам Затравкина, ролик снял один из пассажиров самолета, сидевший на задних рядах.

«Может, он меня узнал, думал, что продаст это видео», — предположил пианист, уточнив, что подаст в суд на снявшего ролик, поскольку тот издевался над оказавшимся в беспомощной ситуации человеком, вместо того чтобы помочь ему освободиться или проявить сочувствие.

Затравкин также заявил, что намерен «разобраться в правовом поле» с авиакомпанией «Победа». Он сообщил, что экипаж самолета помог ему выбраться, однако отметил, что «несколько в обиде» на авиакомпанию. По словам пианиста, члены экипажа могли бы остановить попытки заснять инцидент на видео, однако не стали этого делать.

В середине сентября этого года Никас Сафронов попал в аварию в Подмосковье. Художник не пострадал, но его другу понадобилась помощь врачей. Как сообщил Сафронов, в его автомобиль врезалась другая машина, водитель которой отвлекся на телефон.

Теги: Никас Сафронов, художник, самолет
Материалы по теме
С сыном Никаса Сафронова произошел инцидент в самолете
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter