С сыном Никаса Сафронова произошел инцидент в самолете

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин из-за избыточного веса застрял в уборной самолета, следовавшего из Казани в Москву, сообщил Telegram-канал «Небожена».

Мужчина застрял в кабинке, когда самолет уже снижался для посадки. Он позвал на помощь, после чего ему помогли высвободиться пассажиры и бортпроводники. Видео инцидента попало в Сеть. Затравкин ответил на его публикацию, заявив, что было «бесчеловечно» снимать в момент его беспомощности, передает телеканал «360». Мужчина сообщил, что планирует найти автора видео и привлечь его к ответственности в суде.

В середине сентября Никас Сафронов попал в аварию в Подмосковье. Сам художник не пострадал, однако его другу понадобилась помощь врачей. По словам Сафронова, в его машину врезался другой автомобиль, водитель которого отвлекся на телефон.