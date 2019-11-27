Таксист въехал в остановку общественного транспорта на севере Москвы

Таксист въехал в остановку общественного транспорта на севере Москвы

Фото: mobrep.ru

Водитель легковушки въехал в остановку общественного транспорта на севере Москвы. Об этом сообщается в аккаунте столичной Госавтоинспекции в Twitter.

Авария произошла в 19:20 на Бескудниковском бульваре в районе дома 16. По данным ведомства, в результате никто не пострадал.

«Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не обнаружили водителя на месте происшествия. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

В московском управлении Госавтоинспекции ТАСС сообщили, что в аварию попал автомобиль такси. В ведомстве отметили, что, вероятно, водитель не справился с управлением.