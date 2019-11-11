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Такси протаранило несколько припаркованных на юго-востоке Москвы машин

Автомобиль такси врезался в несколько припаркованных машин на юго-востоке Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичной ГИБДД.

«Это было в 10:05 на Ореховом бульваре напротив дома 57», — сообщили в дорожной полиции. По данным Госавтоинспекции, на парковке столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек, которого госпитализировали.

По информации РЕН ТВ, таксисту стало плохо за рулем: у него случился приступ.

Еще одно массовое ДТП с такси в столице произошло ранее, 11 ноября, на Ленинском проспекте. Авария случилась недалеко от станции метро «Октябрьская», столкнулись автомобиль такси, Volkswagen и ВАЗ, последний перевернулся. В результате происшествия пострадали два человека.

Теги: ДТП, МВД, Москва
Материалы по теме
В Москве на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП с такси
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В Москве такси врезалось в припаркованные автомобили
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