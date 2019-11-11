В Москве на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП с такси

В Москве на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП с такси

На Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП с несколькими автомобилями, в том числе такси, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве. Два человека пострадали.

Авария случилась в районе дома № 1, неподалеку от станции метро «Октябрьская». «Там столкнулись три легковых автомобиля. В результате столкновения один из них перевернулся. Столкнулись такси, «Жигули» и Volkswagen. Автомобиль «Жигули» как раз перевернулся. В результате ДТП пострадали два человека», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.

В октябре на Тверской улице в Москве при столкновении двух легковых автомобилей перевернулась машина. Автомобиль частично перекрыл движение в районе Пушкинской площади.