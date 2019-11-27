«Дочка» «Газпрома» исключила отравление школьников из-за работы станции

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В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» заявили, что работа газораспределительной станции «Вад» не могла стать причиной отравления школьников 25 ноября, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Волжско-Окское управление Ростехнадзора провело проверку и не выявило нарушений в работе газораспределительной станции «Вад» в Нижегородской области. В «дочке» «Газпрома» рассказали, что такое заключение ведомства поступило в адрес компании.

В компании утверждают, что с 09:00 по 12:00 мск 25 ноября ветер дул по направлению от Вадской школы к газораспределительной станции. «Необходимо также отметить, что газ в два раза легче воздуха, поэтому, по законам физики, сразу поднимается в верхние слои атмосферы. Соответственно, ветер даже теоретически не мог бы донести запах одоранта от ГРС «Вад» до школы, находящейся на расстоянии около 2,2 км от ГРС в центре плотной жилой застройки», — говорится в сообщении.

25 ноября в больницы Нижегородской области госпитализировали 44 человека. Взрослые и дети отравились газом в Вадской средней школе. Впоследствии их отпустили домой.