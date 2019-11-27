Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

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Министерство здравоохранения внесло в правительство законопроект, запрещающий распространять призывы отказываться от лечения ВИЧ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ предусматривает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса на здоровье человека в сочетании с призывами отказаться от диагностики, профилактики, медицинского освидетельствования и лечения ВИЧ и СПИД.

Ведомство провело мониторинг и выяснило, что в большинстве регионов России регистрируются случаи отказа от анализов на ВИЧ и лечения вируса. В Минздраве отметили, что некоторые родители отказываются обследовать своих детей, так как являются ВИЧ-диссидентами.

Законопроект будет способствовать «распространению правильных и аргументированных доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус», считают в Минздраве.