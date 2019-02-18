Суд в Иркутске вынес приговор ВИЧ-диссидентке после смерти дочери

Ленинский районный суд Иркутска приговорил больную ВИЧ женщину к году исправительных работ после смерти ее дочери из-за вируса. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

Издание отмечает, что заседание суда проходило в закрытом режиме, а судья зачитал только резолютивную часть приговора. У женщины также удержали 10% от зарплаты в доход государства.

По словам врачей, смерти четырехмесячной девочки можно было избежать, если бы женщина провела профилактику передачи ВИЧ ребенку перед его рождением. Однако она отказалась от терапии.

В начале апреля 2018 года следователи возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Врачи диагностировали у ребенка пневмоцистную пневмонию, от которой девочка умерла. По данным следствия, женщина не лечила не только дочку, но и себя.

Пресс-секретарь Иркутского областного центра СПИД Василий Бучинский рассказывал, что женщина живет с гражданским мужем, который также инфицирован ВИЧ. У нее также есть двое детей школьного возраста. Она с мужем являются ВИЧ-диссидентами, которые не верят в существование вируса. По словам Бучинского, врачи два раза подавали гражданские иски, чтобы защитить права девочки, однако суд отказывал в судебном процессе по «формальным» причинам.