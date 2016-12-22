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СК завел дело после смерти дочки ВИЧ-диссидентки
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СК завел дело после смерти дочки ВИЧ-диссидентки
Общество, 11:58
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СК завел дело после смерти дочки ВИЧ-диссидентки

Следственный комитет возбудил дело после смерти в больнице Иркутска четырехмесячной девочки ВИЧ-инфицированной матери. Об этом сообщается на сайте управления СК по Иркутской области. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в феврале в Ивано-Матренинской больнице. Врачи сообщили, что девочка умерла в результате пневмоцистной пневмонии, которая наблюдается в основном у ВИЧ- и СПИД-инфицированных и вызывается дрожжеподобным грибом. Следствие установило, что мать ребенка была больна ВИЧ и не лечила себя и ребенка.

СК выясняет обстоятельства смерти младенца. В ведомстве отметили, что на данный момент проводятся ряд экспертиз, в том числе гистологическая, которая установит причину смерти ребенка.

Как рассказал агентству «Интерфакс» пресс-секретарь Иркутского областного центра СПИД Василий Бучинский, матери девочки 28 лет, и она живет с гражданским мужем, которым также ВИЧ инфицирован. Также у нее есть двое детей школьного возраста. Женщина и ее муж являются ВИЧ-диссидентами — такие люди не верят в существование вируса иммунодефицита человека.

Бучинский отметил, что болезнь у женщины была обнаружена более пяти лет назад, но она отказалась от лечения, в том числе когда в 2017 году забеременела. Также она ответила отказом на проведение терапии для профилактики передачи вируса ребенку. Бучинский сообщил, что во время родов женщине провели экспресс-анализ на ВИЧ, который оказался положительным. Ей врачи предложили химиопрофилактику, на что она также ответила отказом. Кроме того, она не захотела после родов проводить обследование и лечение.

Представитель СПИД-центра рассказал, что, когда девочка заболела, врачи 2,5 недели пытались спасти ее, но она впала в кому и умерла. «При этом женщина упорно продолжала твердить, что ВИЧ — это миф, а ее дочь залечивают вместо того, чтобы избавить от обычной пневмонии», — сказал Бучинский. Он добавил, что женщина винит в смерти дочери врачей.

Бучинский сообщил, что врачи два раза подавали гражданские иски, чтобы защитить права дочери женщины, но суд отказывал в судебном процессе «по формальным» причинам.

В конце ноября прошлого года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что темп прироста новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2016 году снизился «практически в два раза». До этого этот показатель составлял 10–12% в год.

Теги: Следственный комитет , смерть детей , уголовное дело
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