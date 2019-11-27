Депутаты ответили на заявление четырех стран об Азовском море

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Депутаты прокомментировали РБК требование четырех государств к России, касающееся уважения территориальной целостности Украины и обеспечения беспрепятственного доступа к украинским портам на Азовском море. Совместное заявление выпустили главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины.

«Мне сложно сказать, какую мы можем проявить реакцию. Пока это [только] слова с их стороны. Они имеют право на высказывание собственного мнения. Что же делать», — сообщил РБК член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов.

Он заявил, что Россия придерживается очень демократичных взглядов во внешней политике, поэтому позволяет другим странам свободно высказывать свое мнение. По его словам, эти страны исходят из своего понимания статуса Крыма. Шперов отметил, что оно отличается от мнения российской стороны, которое соответствует взгляду людей, принимавших участие в референдуме о включении республики в состав России.

«Я думаю, что по одному подбору стран и по тому, как они себя ведут, уже понятна их риторика и суть их заявления, и почему они объединились в такую группу», — заявил РБК председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.