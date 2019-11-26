Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Совместное заявление главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины обнародовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства

Буксировка украинских кораблей в Керченском проливе (Фото: Алла Дмитриева / ТАСС)

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается положительный характер «настойчивых усилий» Украины решить конфликт в Донбассе мирным путем, что «в интересах украинского народа и Европы в целом». Министры указали на важность политического решения конфликта и, в частности, выполнения минских договоренностей в полном объеме и призвали Россию в полной мере признать свою ответственность в этой связи.

Претензии к России относительно обеспечения доступа к Азовскому морю стали звучать после инцидента в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года. Тогда российские пограничники задержали три украинских военных корабля, которые, по версии российской стороны, не реагировав на предупредительные сигналы, вошли в территориальные воды России. Москва расценила эти действия как провокацию, Киев назвал действия Москвы агрессией.