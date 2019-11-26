Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
Помпео предложил расследовать «вмешательство» Украины в выборы США Политика, 23:27 Flydubai заявила о неполной погодной сводке у пилотов разбившегося Boeing Общество, 23:26 В Крыму двое детей умерли от отравления неизвестным веществом в квартире Общество, 23:25 Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Политика, 23:15 В Госдуме предложили повысить предельный возраст ректоров до 70 лет Общество, 23:08 «Коммерсантъ» узнал о плане провести встречу Путина и Зеленского в Париже Политика, 23:03 Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20 Общество, 23:01 «Локомотив» проиграл «Байеру» и вылетел из еврокубков Спорт, 22:52 Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 22:51 Папа римский отправил телеграмму Путину с благословением для россиян Общество, 22:34 Шнуров назвал российское общество агрессивным Общество, 22:25 Эксперты оценили отмену Путиным детских пособий в 50 руб. Общество, 22:15 Reuters узнал об отказе Турции одобрить план НАТО на случай атаки России Политика, 22:10 Факультет МГУ ответил на сообщения о «пытках студента сотрудниками ФСБ» Политика, 22:04
Политика ,  
0 
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Совместное заявление главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины обнародовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства
Буксировка украинских кораблей в Керченском проливе (Фото: Алла Дмитриева / ТАСС)

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается положительный характер «настойчивых усилий» Украины решить конфликт в Донбассе мирным путем, что «в интересах украинского народа и Европы в целом». Министры указали на важность политического решения конфликта и, в частности, выполнения минских договоренностей в полном объеме и призвали Россию в полной мере признать свою ответственность в этой связи.

Политика
Зеленский назвал срок восстановления возвращенных Россией кораблей

Претензии к России относительно обеспечения доступа к Азовскому морю стали звучать после инцидента в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года. Тогда российские пограничники задержали три украинских военных корабля, которые, по версии российской стороны, не реагировав на предупредительные сигналы, вошли в территориальные воды России. Москва расценила эти действия как провокацию, Киев назвал действия Москвы агрессией.

В сентябре этого года задержанные украинские моряки вернулись на родину в рамках двустороннего обмена. Сами корабли были переданы Украине в ноябре.

Фотогалерея 
Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Азовское море, Украина
Материалы по теме
Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей
Политика
Все возвращенные Россией корабли вернулись на Украину
Политика
Зеленский назвал срок восстановления возвращенных Россией кораблей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter