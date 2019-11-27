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Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Об этом сообщает ТАСС.

Путин пообщался с командиром подлодки Антоном Юсуповым, спросив его о предыдущем месте службы и экипаже. Помимо этого, президенту показали строящиеся суда.

Глава государства поучаствовал в закладке патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Путин прикрепил табличку с названием к закладной секции судна. ТАСС пишет, что корабль должны сдать в эксплуатацию 25 ноября 2024 года. Пока судно готово на 11%.

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Агентство сообщает, что президента сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, гендиректор предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие.

В ходе поездки в Петербург Путин открыл новую скоростную трассу М-11, соединяющую город с Москвой, а также памятник писателю Даниилу Гранину.

Теги: Владимир Путин, «Адмиралтейские верфи»
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