Путин наградил Игоря Крутого и Бориса Ротерберга

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского композитора Игоря Крутого и бизнесмена Бориса Ротенберга. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Музыкант был отмечен за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Российский предприниматель Борис Ротенберг был удостоен награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Игорь Крутой — композитор и владелец компании «АРС», занимающейся продюсированием «Новой волны» и «Песни года» С 2018 года входит в совет при президенте России по культуре и искусству. Песни Крутого исполняют артисты российской эстрады, такие как София Ротару, Ирина Аллегрова, Алсу, Николай Басков, Филипп Киркоров и другие.

Борис Ротенберг — совладелец и член совета директоров СМП Банка, а также вице-президент Федерации дзюдо России. Имеет звание «Заслуженного тренера России». Входит в рейтинг журнала Forbes с 2010 года, является одним из богатейших российских миллиардеров.